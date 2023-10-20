Работающую на ТВ много лет Кудрявцеву отчитали за непрофессионализм

Светлана Разина раскритиковала шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Об этом сообщает издание The Voice.

Экс-солистка группы «Мираж» снялась в популярной передаче. В ее анонсе сказано, что артистка расскажет о творческом пути и конфликтах в коллективе. Это интервью стало первым, на которое Светлана согласилась за долгие годы. Однако певица отговаривает поклонников от просмотра шоу.

По словам знаменитости, федеральный канал решил ее «выставить дурой». Вот почему на съемках она просто молчала. Светлана раскритиковала работу Леры, которая «не пыталась раскрыть» ее личность.

«Монтаж — убойная сила. Не смотрите, пожалуйста. Я просто заработала денег на больничку», — заявила Разина.

На данный момент Кудрявцева никак не комментировала высказывание Светланы.

Ранее продюсер Андрей Разин предрек смерть Лере Кудрявцевой из-за выигрыша в суде. Подробности смотрите в этой статье.