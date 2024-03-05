Работавший с Аллой Пугачевой продюсер назвал способ ударить по карманам иноагентов

Продюсер, композитор и музыкант Евгений Кобылянский, работавший с Аллой Пугачевой и Григорием Лепсом, заявил, что запрет на получение выплат по авторским и смежным правам может серьезно сказаться на доходах иностранных агентов.

«Долгое время мы находились в ситуации, когда большая часть сборов касалась публичных выступлений. Но она меняется. Произведения могут звучать в публичном пространстве не только в исполнении самих артистов, которые уехали и предали открыто свою страну, но других», - пояснил Кобылянский в беседе с Ura.ru.

Он подчеркнул, что произведения могут использоваться в кино и телепроектах, принося владельцам авторских прав приличные деньги. Поэтому лишение возможности получения отчислений сильно ударит по кошелькам артистов-иноагентов.

Говоря об ужесточении закона в отношении авторских прав, Кобылянский подчеркнул, что сначала необходимо четко проработать его механизмы, чтобы не пострадали невинные люди.

«Коль нас поставили в условие, где мы должны, в том числе, и нашу физическую, интеллектуальную собственность защищать, то делать это нужно по всем фронтам, половинчатых решений быть не может», - заключил продюсер.

Ранее мы писали, что блогер и журналист Юрий Дудь* (признан иноагентом на территории РФ) лишится до 70% своих доходов с рекламы из-за вступления в силу закона о запрете рекламы для иноагентов. Его потери могут составить около 100 млн рублей.

*Признан иноагентом на территории РФ