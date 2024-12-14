«Работать не хочет совершенно»: Лион Измайлов раскрыл секреты брака Петросяна и Степаненко

Лион Измайлов рассказал, что Петросян жаловался на нежелание Степаненко работать. Об этом он сообщил в программе «Судьба человека».

Юморист Лион Измайлов близко дружил с семьей Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Он рассказал, что народный артист жаловался на супругу. Так, он вспомнил, что Петросян просил его написать для жены номер, чтобы та вернулась к работе.

«Она не хотела выступать, когда была замужем за Петросяном. Любила заниматься домом, готовить. Дачу строила. А Петросян хотел, чтобы она работала, потому что человек-то талантливый. Он мне говорит: „Напиши для нее номер, чтобы она вернулась на эстраду, а то она работать не хочет совершенно“», — вспомнил он.

Напомним, Евгений Петросян и Елена Степаненко развелись в 2018 году. В декабре 2019 года юморист женился на Татьяне Брухуновой, которая младше него на 44 года.

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