«Работать и рожать детей невозможно»: молодая жена ведущего Бабаева ответила на критику внешности

Молодая жена ведущего программы «Доброе утро» Сергея Бабаева высказалась о критике ее внешности. Юлия призналась в соцсетях, что некоторые пользователи обратили внимание на ее губы и начали писать негативные комментарии.

Напомним, что Сергей Бабаев встретил любовь после потери супруги. Ведущий Первого канала вступил во второй брак в августе прошлого года. Его избранница Юлия моложе его на 14 лет и также имеет опыт работы в телевидении, а сейчас занимается преподавательской деятельностью.

После интервью Сергея пользователи Сети начали активно обсуждать внешность Юлии. Ее заподозрили в чрезмерной любви к процедурам красоты, особенно обсуждая ее увеличенные губы. Некоторые даже предположили, что ее «трансформации» могут помешать в семейной жизни. Девушка не стала молчать.

«В нескольких пабликах некоторые комментаторы вчера написали, что с "такими губами" работать и рожать детей невозможно. Насчет детей не скажу, я еще не всю информацию изучила по этому вопросу (возможно, там губы как-то влияют на процесс деторождения). Но работать вроде получается. Я справляюсь», – заявила Юлия.

Жена ведущего опубликовала фрагмент своего урока в университете, где студенты вместе с преподавателем обсуждали пьесу Максима Горького «На дне». Сергей в комментариях поддержал супругу, назвав ее своей «сказочкой». Студенты и подписчики тоже выступили в защиту Юлии.

Ранее мы писали о том, как ведущий Сергей Бабаев рассказал о свадьбе с молодой возлюбленной.