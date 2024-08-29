«Работать и даже руководить Telegram»: что можно, а что нельзя делать Дурову после выхода под залог

Юрист и специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш рассказала, какие ограничения ввели для Павла Дурова после выхода под залог. Также, в беседе с 360.ru она пояснила, что миллиардера не ограничили в общении и передвижении по Франции.

Юрист отметила, что решение суда Франции изъять у Дурова паспорта на время следствия не связано с наложенным на него запретом покидать территорию страны. Ему только необходимо два раза в неделю отмечаться в полиции.

«Досудебный залог не предполагает домашнего ареста, когда запрещены какие-то действия, связанные с перемещением и запретом на общение с третьими лицами. Поэтому Павел Дуров может общаться со всеми, включая родственников», — объяснила Ярмуш.

При этом эксперт отметила, что никто не видел официального постановления суда. Есть только заявление прокуратуры Парижа.

«Паспорта изъяли для того, чтобы он не мог уехать с территории Франции. Для того, чтобы работать и даже руководить Telegram, паспорт не нужен. Сотрудники его прекрасно знают и так», — пояснила юрист.

По словам Ярмуш, все действия показали то, что Павел проходит не как свидетель, а именно подозреваемый по уголовному делу. Сейчас ему нужно просто отвечать на вопросы следователя, приходить на допрос, очную ставку и для дачи объяснений.

«Если он не уклоняется и выполняет все требования, то зачем его держать под стражей?» — добавила она.

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