«Не только гений, но и красавец»: Лена Ленина нашла способ помочь Дурову

Телеведущая Лена Ленина наняла адвоката для задержанного во Франции предпринимателя Павла Дурова. Защитник утверждает, что миллиардера хотят развести на деньги.

Ленина рассказала в своих социальных сетях, что ее впечатлила история с арестом основателя Telegram — она даже призналась в любви Дурову. Чтобы помочь программисту, Лена наняла адвоката, специализирующегося на борьбе с коррупцией.

«А все потому, что Павел Дуров не только гений, но и красавец, и встать грудью на его защиту должны все россиянки, находящиеся сейчас во Франции», — написала она.

Адвокат, нанятый Лениной, пообещал во всем разобраться и проследить, «не станут ли богаче на несколько вилл следователи, ведущие это дело».

Напомним, Дурова задержали во французском аэропорту Ле-Бурже, как только он прилетел туда на своем частном самолете. Ему предъявили обвинения в серьезных преступлениях. 28 августа бизнесмена отпустили под судебный контроль с залогом в 5 млн евро.

Ранее Лена Ленина стала жертвой мошенников. Телеведущая узнала, что ее московская квартира теперь не является собственностью. Спустя год после разбирательств звезде удалось вернуть жилье.