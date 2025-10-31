«Работать будет только жена, а я буду на Мальдивах»: Сарик Андреасян заговорил об уходе из кино

Режиссер Сарик Андреасян рассказал о мечте завершить карьеру в кино. Он признался, что ждет момента, когда сможет уйти и оставить всю работу на жену Лизу Моряк.

В личном блоге кинематографист поделился, что недавно его узнали не как режиссера, а как мужа звезды «Жизни по вызову». Это так впечатлило Сарика, что он задумался — однажды он сможет оставить съемки и просто отдохнуть, пока его супруга будет блистать в сериалах и кино.

«Это так прекрасно! Надеюсь, я дойду до того уровня, когда работать будет только жена, а я буду на Мальдивах», - поделился Андреасян.

Впрочем, не исключено, что если Сарик уйдет из кино, денег в семье не останется, так как Лиза Моряк в основном снимается только в фильмах мужа. Режиссер рассказывал, что не видит в этом ничего плохого. По его мнению, было бы странно, если бы он наоборот не снимал супругу. Он заявлял, что считает ее самой красивой женщиной в мире.

Ранее Сарик Андреасян собирается переснять советский мультфильм «Вовка в Тридевятом царстве».