Ирина Тонева заявила, что встретит Новый год вместе с отцом под капельницами

Известная певица, солистка группы «Фабрика» Ирина Тонева рассказала, как собирается проводить новогодние праздники. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

«Я хочу, чтобы в новом году у меня в голове все стало яснее. Мне всегда хочется узнать больше, только без всяких потрясений, в спокойной обстановке», - призналась артистка.

По словам Тоневой, в новом году ей также хотелось бы добавить больше медитаций. Она уточнила, что в новогодние праздники собирается поехать вместе с отцом в Адлер – в санаторий на капельницы.

Ранее Ирина Тонева рассказала, что продолжительное время мечтает о ребенке, однако ей до сих пор не удалось забеременеть. Артистка состоит в браке с бывшим танцором Алексеем Брижем, который младше нее на 12 лет. Пара узаконила свои отношения в 2017 году.