Работала садовником: Ирина Пегова вспомнила, как «взрыхляла клумбочки»

Актриса Ирина Пегова снимается в кино с 2002 года. Но когда-то она зарабатывала себе на хлеб физическим трудом. Звезда в юношеские годы высаживала в Москве растения и ухаживала за ними.

Пегова вспомнила, что подрабатывала на летних каникулах в школьные годы. Правда, ее должность тогда называлась по-другому: Ирина была сотрудником цеха благоустройства завода.

«Помню, что все эти клумбочки взрыхляли, поливали, ухаживали за ними, поэтому бархатцы мне родные цветы», — вспомнила Пегова в разговоре с mk.ru.

Любимые цветы знаменитости — пионы. Они начинают цвести как раз в период, когда родилась Ирина. Но также ее привлекает, что это многолетние растения.

Звезда добавила, что с детства обожает бархатцы. В городе Выкса, где росла знаменитость, ими были украшены все клумбы.

Ранее актер Дмитрий Орлов рассказал, что жалеет о скандальном разводе с Ириной Пеговой. Знаменитости развелись в 2011 году. У них родилась дочь Татьяна.