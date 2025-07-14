Работала и посещала светские мероприятия: как Виктория Исакова скрывала смертельный диагноз мужа

Актриса Виктория Исакова скрывала смертельный диагноз мужа Юрия Мороза. Зная о раке режиссера, она продолжала активно работать и посещать светские мероприятия.

14 июля стало известно о смерти актера и продюсера Юрия Мороза. Оказалось, что он полтора года боролся с раком поджелудочной железы, но не распространялся об этом. О болезни не рассказывала и его супруга. Виктория даже не подавала вида, что в ее семье не все гладко. Она публиковала фото в соцсетях, недавно ходила на день рождения бутика Age of Innocence в ГУМе, а также на фестиваль «Это лето».

Кроме того, Исакова не переставала сниматься в кино. Она была даже готова работать за границей над сериалом «Трудно быть богом», однако из-за напряженных отношений между Израилем и Ираном съемочный процесс пришлось перенести в Россию.

Отметим, что пока актриса не прокомментировала новость о смерти мужа. В соцсетях поклонники поддерживают Викторию и скорбят вместе с ней.

К слову, когда Исакова и Мороз только начинали встречаться, многие не поддерживали их роман из-за большой разницы в возрасте – актриса на 20 лет моложе режиссера. Однако общественная критика не помешала артистам пожениться.

Ранее стало известно, где похоронят режиссера Александра Митту.