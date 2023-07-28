Работал законно: найдено подтверждение, что Хайдаров имел разрешение выполнять пластические операции

Хирург Тимур Хайдаров был допущен к осуществлению профессиональной деятельности в 2015 году. Это следует из писем Росздравнадзора и Минздрава России.

Документы опубликовало издание Super.ru.

Из них следует, что Хайдаров имел сертификаты по специальности «Хирургия» и «Пластическая хирургия». Это означает, что в 2019 году он законно оперировал пациентов.

Адвокат Елена Сенина, представляющая интересы певицы Славы, в свою очередь, заявляла, что у Хайдарова не было разрешения на выполнение пластических операций.

Напомним, Слава и ее коллега Любовь Успенская обвинили хирурга в некачественных операциях. Хайдаров нанял адвоката, чтобы защищать свои интересы по данному делу.

Его защитник Александр Добровинский заявил, что певицы не получат компенсации, и привел несколько аргументов. Адвокат объяснил, что артистки требовали предоставить видео операций, но обращались не в те клиники, где они проводились. Кроме того, видео передаются по запросу суда, но в суд никто из певиц ранее не обращался.