«Работал около десяти лет»: Дмитрий Шепелев раскрыл правду об увольнении с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал о своем увольнении с Первого канала. Там он проработал около десяти лет, однако в какой-то момент пошел другой дорогой. Сейчас он не поддерживает общение с бывшими коллегами.

По поводу ухода Шепелева с канала возникало немало слухов. Пять лет телеведущий не говорил о причинах, однако недавно решил высказаться. Он отметил, что решение расторгнуть рабочие отношения было принято обоюдно.

«По личным причинам я не смог продолжать вести шоу, которые мне в тот момент предлагали. Других предложений не было. Это было непростое решение для меня. К тому моменту я работал на канале около десяти лет. Отношения мы не поддерживаем», - заявил Дмитрий в беседе с Moslenta.

Телеведущий также поблагодарил руководство канала «Россия 1», которое предложило ему работу после ухода. Он отметил, что у них с командой очень доверительные отношения.

Ранее депутат Госдумы Елена Драпеко призвала убрать Дмитрия Шепелева с ТВ.