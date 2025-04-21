«Работал около десяти лет»: Дмитрий Шепелев раскрыл правду об увольнении с Первого канала
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Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал о своем увольнении с Первого канала. Там он проработал около десяти лет, однако в какой-то момент пошел другой дорогой. Сейчас он не поддерживает общение с бывшими коллегами.
По поводу ухода Шепелева с канала возникало немало слухов. Пять лет телеведущий не говорил о причинах, однако недавно решил высказаться. Он отметил, что решение расторгнуть рабочие отношения было принято обоюдно.
«По личным причинам я не смог продолжать вести шоу, которые мне в тот момент предлагали. Других предложений не было. Это было непростое решение для меня. К тому моменту я работал на канале около десяти лет. Отношения мы не поддерживаем», - заявил Дмитрий в беседе с Moslenta.
Телеведущий также поблагодарил руководство канала «Россия 1», которое предложило ему работу после ухода. Он отметил, что у них с командой очень доверительные отношения.
Ранее депутат Госдумы Елена Драпеко призвала убрать Дмитрия Шепелева с ТВ.