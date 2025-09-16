Работает в ЦУМе и одевает маму: чем занимается и как выглядит дочь Дарьи Донцовой

В Сети появилось редкое фото единственной дочери писательницы Дарьи Донцовой, Марии. Несмотря на громкую фамилию 39-летняя наследница построила успешную карьеру в мире моды самостоятельно, став одним из ведущих байеров страны в люксовом сегменте.

В отличие от многих «звездных» детей, Мария никогда не стремилась к публичной славе. Ее можно встретить на светских мероприятиях столицы, которые почти всегда связаны с индустрией моды. Именно Мария отвечает за стиль своей матери. Как неоднократно признавалась сама Дарья Донцова, она далека от моды и предпочитает практичную одежду, но для важных событий дочь всегда помогает ей с выбором образа.

Мария всегда была предметом гордости для матери. Ее самостоятельность проявилась рано: в 15 лет она отказалась переезжать с родителями за город, не желая менять школу. После семейного совета ей разрешили остаться в Москве при условии, что она научится готовить и будет избегать фастфуда. Обещание она сдержала — кулинария остается ее хобби и по сей день.

Девушка окончила школу с золотой медалью, а затем с красным дипломом — психфак МГУ. Карьеру в индустрии моды она начала в 16 лет и продолжила работать уже на первом курсе университета.

Писательница рассказывала, что очень хотела помочь дочери, но связей в мире моды у нее не было. Марии пришлось прокладывать путь самой. Она начала с позиции помощника стилиста и по шагам выросла до одного из самых известных профессионалов в своем деле.

Сегодня Мария Донцова сотрудничает с ЦУМом, где работает персональным байером, подбирая гардероб для клиентов со всего мира. Помимо этого, она делится опытом со студентами, преподавая в «Британской высшей школе дизайна», пишет Woman.ru.

Что касается личной жизни, в 2013 году Мария вышла замуж за Юрия Субботина, специалиста в области компьютерных технологий, с которым встречалась семь лет. Торжество прошло в знаменитом особняке Рябушинского, а медовый месяц пара провела на Мальдивах — этот подарок стал свадебным презентом от Дарьи Донцовой. Сейчас супруги воспитывают сына Михаила.

Многие отмечают, что с годами Мария становится все больше похожа на свою знаменитую маму.

