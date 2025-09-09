«Была четвертая стадия, и на меня смотрели как на покойницу»: Дарья Донцова рассказала о борьбе с раком

Писательница Дарья Донцова откровенно рассказала о борьбе с раком четвертой стадии. Автор детективных романов призналась, что не воспринимала онкологию как «несчастье», а в больнице у нее даже появилась «веселая компания». Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

В настоящее время 73-летняя Дарья Донцова выпускает в среднем 10 романов в год и является одним из самых продаваемых российских писателей. Но мало кто знает, что заниматься творческой деятельностью она начала при трагических обстоятельствах. В 1997 году у писательницы обнаружили рак молочной железы четвертой стадии. За два с половиной года она перенесла 4 операции и 18 курсов химиотерапии. Свои первые романы Дарья Донцова издала, находясь в клинике, и смиренно переносила тяжелое заболевание.

«Я не воспринимала болезнь как несчастье. Тогда у меня была четвертая стадия рака молочной железы. И на меня все смотрели как на покойницу. Но нашлась парочка врачей, которые взялись меня оперировать по принципу: "Хуже не будет". Доктора-то замечательные. <…> Тогда я была счастлива, что мне делают "химию". Ведь это очень дорогое лечение, которое не будут назначать безнадежно больному человеку», — призналась писательница.

По словам знаменитости, не унывать в больничных стенах ей также помогала компания из таких же пациентов.

«В больнице у нас образовалась веселая компания — в палате восемь человек. И у каждого отдельный туалет. А меня оперировали в 1998 году. И когда кто-то ходил в туалет, то мы кричали: "Не ходите в туалет, мы сейчас обедать будем". В общем, весело было», — поделилась Дарья Донцова.

