«Работает, похудела, на ночь не ест»: Ирина Хакамада похвасталась успехами дочери за 12 месяцев

Экс-политик Ирина Хакамада рассказала о достижениях 26-летней дочери Марии за год. По ее словам, девушка подросла и стала самостоятельной, а также отказалась от еды на ночь.

Подробности приводит сайт Teleprogramma.pro.

Хакамада опубликовала фото дочери в своем микроблоге. Она сообщила, что минувший год для Марии оказался удачным.

«За год Маша подросла, стала самостоятельная, работает, учится в школе киноискусства, занимается пилатесом, сама везде ходит, следит за графиком, похудела, на ночь не ест, много друзей», - поделилась успехами наследницы экс-политик.

Хакамада, будучи коучем и автором книг, дала совет подписчикам и призвала забывать о плохом и брать в новый год исключительно хорошие воспоминания. Она не стала скрывать, что эта формула банальна, но, как считает Хакамада, работает.

Напомним, дочь Хакамады родилась 1 января. В 2024 году ей исполнится 27 лет.

Ранее она прокомментировала традицию начинать новую жизнь 1 января. По мнению Хакамады, следует осуществлять планы здесь и сейчас, не дожидаясь подходящего момента.