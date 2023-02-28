«Работает не так, как мы думали...»: режиссер назвал истинную причину ликвидации Хаматовой

Уехавшая из России Чулпан Хаматова вот уже больше года пытается наладить свою жизни за границей. Недавно ей удалось получить работу в Новом Рижском театре, в котором она раньше уже выступала, вот только спустя месяцы репетиций постановка с ней в главной роли была отменена. Примечательно, что премьера должна была состояться уже 28 февраля, а о том, что зрителей не ждут, сообщили за сутки в официальном аккаунте театра в социальных сетях.

СМИ Латвии после новостей заявили, что это беспрецедентный случай. Раньше режиссеры до последнего старались спасать даже самые безнадежные спектакли. Но в этот раз никто даже не объяснил истинных причин отмены. В объявлении было сказано, что случился «творческий провал». Многие обвинили в неудаче постановки именно Чулпан, так как она должна была играть в главной роли на латышском языке. По словам критиков, актриса не смогла выучить реплики, поэтому руководство театра не выставило постановку на суд зрителей.

Спустя сутки после скандального сообщения на связь вышел режиссер Нового Рижского театра Улдис Тиронс. Он признался в истинных причинах отмены премьеры. По его словам, они слишком поторопились, решив делать спектакль «Gogolis. Nature Morte» на трех разных языках. В итоге посыл вышел не тот, на который они рассчитывали.

«Мы поняли, что то, что мы представляли в шоу, работает не так, как мы думали... Много времени с актерами я оттачивал детали и мизансцены, но в процессе потерял общую картину», - поделился Тиронс.

Напомним, что спектакль был единственным, в котором была задействована Чулпан Хаматова. Изначально руководство театра не рассчитывало на успех, именно поэтому назначило только четыре показа и то не на основной, а на малой сцене. Получить за работу актриса должна была тоже немного, так как в Латвии зарплата рассчитывается не от званий, а от количества ролей. Именно поэтому Хаматова была в театре одной из самых низкооплачиваемых артисток.

Ранее Чулпан попала в еще один скандал, но уже в России. Многие отечественные звезды шоу-бизнеса заподозрили ее в присваивании денег фонда, созданного для помощи детям с онкологическими заболеваниями.