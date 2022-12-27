«Работает на западные спецслужбы»: раскрыта истинная причина бегства Пугачевой в Израиль

Алла Пугачева вот уже несколько месяцев работает над тем, чтобы окончательно оборвать все связи с Россией. Она живет в Израиле вместе с семьей, продает замок в Грязи и недавно даже избавилась от последнего бизнеса на Родине. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что все это не просто так. По его словам, Примадонна, как и многие другие эмигрировавшие артисты, на самом деле уже давно работает на западные спецслужбы.

В эфире программы «Место встречи» на канале НТВ политик раскрыл информацию, что совсем скоро общественности станет известно о подробностях связи Аллы Пугачевой с Западом. «Алла Борисовна… У нее 3,5 миллиона подписчиков. Я беру ее в том числе, блогеров Дудя*(признан иноагентом на территории РФ), Моргенштерна*(признан иноагентом на территории РФ). Эти люди, по нашей информации, работают на западные спецслужбы. Друзья, время, только время! Подождите чуть-чуть, мы вам расскажем всю правду, с кем сотрудничает Алла Пугачева и мутные персоны Моргенштерни Дудь. На кого эти люди все эти годы работали в России, и почему они убежали именно в трудный момент для нашей страны. Журналистам хочу сказать: коллеги, немного терпения, и вы все узнаете», - заявил Бородин.

Политик понимает, что на всю страну сделал громкое объявление, однако это не просто так. По его словам, это правда, когда совсем скоро станет доступна всем. Им осталось дождаться лишь официальных документов, подтверждающих то, что уже и так очевидно. «Мы просто ждем официальных документов, чтобы обществу доказать и показать связь Пугачевой с Западом», - подчеркнул политик.

К слову, на днях появилась информация, что Пугачева собирается перед Новым годом вернуться в Россию. И домыслы сегодня подтвердил экс-депутат Роман Худяков. По информации его источника, Примадонна действительно прилетит, только она долго не задержится, да и свое прибытие хочет сильно не афишировать. Дело в том, что ей наконец-то удалось продать замок в Грязи, и теперь она вернется ради подтверждения сделки с новым владельцем.

*(Признан иноагентом на территории РФ)