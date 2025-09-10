«Работаем на благо страны»: пригласивший приехать Крида в Самарскую область губернатор удалил Telegram-канал

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев удалил свой Telegram-канал после словесной перепалки с певцом Егором Кридом. Об этом сообщает канал Baza.

Напомним, что на волне спора между артистом и главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной руководитель региона обратился к исполнителю и пригласил приехать в Самарскую область, чтобы обсудить ситуацию.

Накануне чиновник записал кружок и поблагодарил всех, кто его поддерживал. Также Федорищев сообщил, что переходит в новый мессенджер Max. Он пообещал, что «там не будет ничего лишнего, кроме важных новостей развития Самарской области».

«Спасибо большое за очень многие добрые слова, которые вы написали и передали. Работаем на благо Самарской области и нашей великой страны», — объявил самарский губернатор в последнем посте в Telegram.

До этого Вячеслав Андреевич заявил, что у него был телефонный разговор с президентом Международной ассоциации любительского бокса Умаром Кремлевым, которого 7 сентября видели в компании Егора Крида во время крестного хода в Москве.

Ранее мы писали, что Екатерина Мизулина обвинила Егора Крида в рекламе украинских онлайн-казино среди детей.