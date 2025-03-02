«Работаем, чтобы погасить досрочно»: сын солиста «Иванушек» влез в ипотеку

Единственный сын Кирилла Андреева женат и воспитывает двух дочерей. Солист группы «Иванушки International» признался, что 24-летний Кирилл сделал еще один важный шаг в своей взрослой жизни — наследник звезды купил квартиру в ипотеку.

В 2021 году Андреев-младший женился на супруге Аделине. Заботливые родители Кирилла помогли сыну и подарили ему первую квартиру в Москве.

В уютном гнездышке у молодожен появилась на свет дочь Аннелия. В январе 2025 года Кирилл и Аделина стали родителями во второй раз — малышку назвали красивым именем Эллина. Поскольку их семья стала больше, супруги решили расширить жилплощадь.

Как пояснил Андреев-младший в шоу «Ты не поверишь!» они продали подаренную им «двушку» и купили недвижимость на юго-западе Москвы в ипотеку.

«Мы продали нашу квартиру, взяли семейную ипотеку. Еще нет ремонта. Работаем, чтобы погасить досрочно», — рассказал сын звезды.

Кирилл признается, что более ответственно начал относиться к отцовству. С первой дочкой он мог сказать жене: «Отвали, я спать». Сейчас у наследника звезды есть возможность оплачивать няню.

Напомним, наследник артиста женился, когда ему было 19 лет. При этом отец поддержал решение сына.