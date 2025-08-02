«Не бывает так, что все хорошо»: Татьяна Буланова рассказала об отношениях с мужем

Татьяна Буланова рассказала о счастливых отношениях с третьим мужем. Об этом сообщает mk.ru.

Несколько лет назад Татьяна Буланова в третий раз вышла замуж — ее избранником стал непубличный бизнесмен Валерий Руднев.

Буланова признается — ее последний брак оказался самым счастливым. По словам певицы, она боится сглазить семейное счастье.

«Таких отношений, как сейчас, у меня действительно никогда не было. Все мои три брака — разные совершенно. В каждом из них были свои плюсы и свои минусы. Сейчас, с моим третьим мужем, больше плюсов. И минусов я, честно говоря, и не вспомню. Конечно, не бывает так, что все хорошо всегда. Но мы еще с ним даже не ругались», — рассказала она.

Секрет хороших отношений, признается Буланова, в возможности уступать партнеру, когда это необходимо.

«Когда есть любовь, то есть уважение, есть почитание, желание уступить, не спорить. У нас с Валерой все это есть», — добавляет певица.

Знаменитость также рассказала, что мужу удалось быстро найти общий язык с ее детьми от предыдущих браков.

Ранее мы писали о том, что певица Татьяна Буланова отказалась сотрудничать с Крутым, Пригожиным и Матвиенко.