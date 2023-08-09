«Работа ювелирная»: Костомарову предложили нарастить ампутированные конечности на аппарате Илизарова

Врач Юрий Серебрянский заявил, что фигуристу Роману Костомарову могут нарастить ампутированные конечности на аппарате Илизарова. Этот способ давно практикуется в Кургане.

Подробнее о нем врач рассказал сайту BLITZ+.

«Это работа ювелирная, наращивание кости», - говорит медик.

У него есть сомнения, что спортсмен отважится на такое, ведь процедура потребует много времени. Спортсмен и так полгода провел в больнице.

«… Нарастить ампутированную конечность можно, но это длительный процесс, который займет не один месяц», - сказал Серебрянский.

Он считает, что в ситуации с Костомаровым предпочтительнее протезы, тем более что с ними фигурист уже может бегать и танцевать.

В 2016 году агентство ТАСС рассказывало, что врачи ввели ограничение на удлинение ног с помощью аппарата Илизарова. К операциям допускали мужчин не выше 170 см, а женщин – до 165 см. Чтобы удлинить пациентам кости, сначала их ломают. За одну операцию можно помочь человеку «вырасти» на 6-8 см. Рекорд по удлинению на тот момент составлял 54 см.

Напомним, Костомарова выписали 6 июля после 175 дней в «Коммунарке». Уже 10 числа он вышел с женой на прогулку по Москве.