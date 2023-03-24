Работа в такси и травмированный муж: дочь Иосифа Пригожина пожаловалась на тяжелую жизнь

Как и звездный отец, Даная Пригожина охотно рассказывает эксклюзивные подробности о себе. Недавно девушка заявила, что стала жертвой домашнего насилия, чем очень обеспокоила публику. Сегодня знаменитость вновь вышла на связь и сообщила о новых трудностях жизни.

Год назад дочка известного продюсера вышла замуж за Евгения Ткаченко. За время брака молодые люди стали счастливыми родителями сына Даниэля, однако затем на их долю выпали испытания. Ее супруг в результате неудачного падения получил небольшое сотрясение и многочисленные ушибы. Вот почему мужчина сейчас проходит реабилитацию. На это время, чтобы семья не осталась без денег, девушка решилась на работу в такси.

«Он упал, небольшое сотрясение, получил ушибы, зашивали подбородок. Я настояла, чтобы он остался дома. Я решила выйти на работу. Мне спокойнее, и пустых карманов не будет», — цитирует наследницу Иосифа Газета.Ru.

Ранее возлюбленный Валерии сообщил, что из-за проблем со здоровьем поправился до 106 килограммов. Мужчина признался: ему «кололи гормоны». Что именно произошло с продюсером — читайте здесь.

Не менее интересна та история, в которой Курбан Омаров вновь заговорил о свадьбе с молодой избранницей. 8 марта, в юбилей Бородиной, всю Сеть облетела новость о помолвке ее экс-супруга. Долгое время мужчина никак не реагировал на обсуждение его личной жизни, однако сегодня он вышел на связь и прокомментировал ситуацию.