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15:25, 15 марта 2023
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«Работа не сложная»: Лию Ахеджакову ждут в качестве педагога за 20 тысяч

Лию Ахеджакову собираются пригласить в качестве педагога с оплатой 20 тысяч за занятие.

«Работа не сложная»: Лию Ахеджакову ждут в качестве педагога за 20 тысяч

Фото: Starface.ru

Актриса Лия Ахеджакова в скором времени может заняться педагогической деятельностью. Об этом заявила актриса и певица Алена Кравец.

По ее словам, Ахеджакову хотят пригласить в качестве педагога в частную театральную студию на Рублевке. Ее планируют привлечь для преподавания актерского мастерства.

«Деньги хорошие предлагают – до 20 тысяч за занятие», - рассказала Кравец сайту mk.ru, добавив, что с таким заработком «икру можно есть ложками».

Кравец планирует связаться с Ахеджаковой в ближайшее время и, возможно, заключить договор.

«Я думаю, Ахеджакова не откажется, тем более, работа не сложная», - рассчитывает певица.

Кравец считает, что такая работа «продлит творческое долголетие» актрисы. Сама певица будет преподавать в той же студии вокал, пластику и хореографию.

Ранее Ахеджакова опубликовала открытое письмо, в котором попрощалась со сценой.

Источник фото:Starface.ru
Источник:mk.ru
Теги:
Лия Ахеджакова
работа
театр
педагог
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