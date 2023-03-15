«Работа не сложная»: Лию Ахеджакову ждут в качестве педагога за 20 тысяч
Лию Ахеджакову собираются пригласить в качестве педагога с оплатой 20 тысяч за занятие.
Фото: Starface.ru
Актриса Лия Ахеджакова в скором времени может заняться педагогической деятельностью. Об этом заявила актриса и певица Алена Кравец.
По ее словам, Ахеджакову хотят пригласить в качестве педагога в частную театральную студию на Рублевке. Ее планируют привлечь для преподавания актерского мастерства.
«Деньги хорошие предлагают – до 20 тысяч за занятие», - рассказала Кравец сайту mk.ru, добавив, что с таким заработком «икру можно есть ложками».
Кравец планирует связаться с Ахеджаковой в ближайшее время и, возможно, заключить договор.
«Я думаю, Ахеджакова не откажется, тем более, работа не сложная», - рассчитывает певица.
Кравец считает, что такая работа «продлит творческое долголетие» актрисы. Сама певица будет преподавать в той же студии вокал, пластику и хореографию.
Ранее Ахеджакова опубликовала открытое письмо, в котором попрощалась со сценой.