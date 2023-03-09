«Прощай»: в Сети появилось последнее письмо Лии Ахеджаковой

В Сети появилось открытое письмо актрисы Лии Ахеджаковой, в котором она рассказала обо всех проблемах и попрощалась со сценой. Из слов артистки следует, что она покидает профессию.

Ахеджакова рассказала о звонке нового руководителя театра «Современник», который пожаловался на большое количество писем с требованием убрать актрису со сцены. После этого худрук решил не испытывать судьбу.

Затем театры стали отказываться принимать постановку Ахеджаковой. В результате работы для актрисы не осталось, но даже в этой ситуации она не намерена уезжать из России.

В послании Ахеджакова намекнула, что покидает сцену.

«Я не успела проститься с моей сценой. Моя дорогая любимая сцена, ты мне давала возможность исповедаться, объясниться в любви людям, которых я люблю, ценю, уважаю! Какие драматурги! Прощай, мой дорогая», - написала актриса.

Ранее стало известно, что оклад 84-летней Ахеджаковой в «Современнике» составлял 45 тыс. рублей. За каждое участие в спектакле ей выплачивали еще по 50 тыс. В силу возраста актриса получает пенсию – она составляет примерно 60 тыс.