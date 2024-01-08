«Работа начинается уже сейчас»: Канделаки переснимет еще один советский фильм

Тина Канделаки нашла нужным сообщить о планах переснять еще один советский фильм. Об этом информирует издание aif.ru.

В 2023 году на федеральном канале вышел ремейк фильма Леонида Гайдая. В проекте «Иван Васильевич меняет все» снялись многие знаменитости. Речь идет про Ольгу Бузову, Павла Волю, Павла Деревянко, Марину Кравец. Примечательно, что публика с восторгом отреагировала на новинку кино. Вот почему за новогодние праздники фильм показали не один раз.

Тина Канделаки сообщила, что съемочная команда справилась с поставленной задачей. Учитывая успех проекта, она задумалась о создании еще одного ремейка.

«Третьему фильму быть. Работа начинается уже сейчас», — высказалась Тина.

При этом Канделаки не стала уточнять, какой советский фильм она планирует переснять. По данным СМИ, сотрудники федерального канала могут переделать комедию «Бриллиантовая рука» или фильм «Джентльмены удачи».

Напомним, что год назад россияне увидели видоизмененный фильм «Ирония судьбы, или с легким паром».

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