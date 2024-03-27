«Рабочий стол с видом на океан»: Бордовских скучает по жизни в США

Телеведущая Юлия Бордовских заявила, что скучает по жизни в США. Она порассуждала об этом в соцсетях.

Напомним, что после начала пандемии коронавируса в 2022 году звезда вернулась с семьей в Россию. Недавно она призналась, что скучает по жизни в Майами.

«Скучаю по рутине майамской: 10 тысяч шагов по пляжу, смузи и рабочий стол с видом на океан. Ну и, конечно, по друзьям», — поделилась знаменитость с подписчиками.

Бордовских прожила в Майами восемь лет, но приняла решение вернуться в Москву. Она отметила, что серьезно обсудила этот вопрос с детьми. Ее 23-летняя дочь Мария, которая училась в Нью-Йорке, имела выбор, где она хотела бы продолжить свое развитие, и решила переехать в Россию. В Москве Мария занимается кинематографией, пишет сценарии и развивает бренд своей матери, посвященный ментальному и физическому здоровью.

Телеведущая также отметила, что некоторые из ее друзей и знакомых перестали поддерживать с ней контакт, но она не сожалеет об этом. По ее мнению, эти люди только мешали ей жить, и хотя она не находила повода для завершения отношений, она чувствует, что это было правильное решение.

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