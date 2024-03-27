«Думала, не долечу»: актриса Смехова рассказала о путешествии в Сочи

Актриса Алика Смехова испугалась, что не долетит до Сочи к своему дню рождения. Звезда решила отметить праздник в неожиданном месте – в санатории. Об этом артистка сообщила в соцсетях.

Звезда сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...» описала волнующее приземление в Сочи, которое ей запомнится надолго.

«Приземлились в Сочи...Такого приземления у меня не было никогда. Думала, что не долечу...И вот наступил мой день рождения. Ничего особенного, но приятно. А еще и День театра. Спасибо моим родителям и Господу Богу за все», — поделилась Алика.

56-летняя актриса призналась, что для нее важно поддерживать свое тело в хорошей форме, поэтому она следует определенной диете. Звезда полностью отказалась от продуктов, содержащих глютен, и утверждает, что благодаря этому избавилась от отечности и приобрела легкость, о которой всегда мечтала. Однако она предупредила женщин о том, что не стоит повторять за ней бездумно, и советует сначала проконсультироваться с врачами, сдать необходимые анализы, а уже потом пробовать новые методы.

У актрисы двое детей, которые носят ее фамилию. Ее первенец, Артем, родился в 2000 году от бизнесмена по имени Николай. Старший сын знаменитости в 2021 году успешно окончил Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова и стал дипломированным специалистом по международной экономике. Второго ребенка актриса родила в 2007 году, и она откровенно рассказала, что отец Макара бросил ее, узнав о беременности, и они не поддерживают никаких контактов.

Ранее мы писали о том, что Алика Смехова появилась на публике с новым мужчиной. Многие обратили внимание, как хорошо выглядит звезда.