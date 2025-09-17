«R.I.P.»: жена чиновника Кожина прокомментировала слова Пугачевой об уходе

Жена российского государственного и общественного деятеля Владимира Кожина ответила на заявление певицы Аллы Пугачевой в соцсетях. Исполнительница хита «Миллион алых роз» намекнула, что жалеет о первом после отъезда многочасовом интервью. Олеся Бословяк оставила в комментариях у артистки надпись «R.I.P.», что означает с английского «покойся с миром».

Пугачева написала в личном микроблоге, что ей стоит уйти в тень.

«Минутный порыв говорить пропал. Не лучше ли просто допить свой бокал. Мне лучше уйти улыбаясь», — заявила Алла Борисовна.

Многие решили, что она прокомментировала свое же интервью Катерине Гордеевой* (признана на территории РФ иноагентом). Певица в разговоре была откровенна, рассказала о фиктивном браке с Киркоровым, поддержала Дудаева и пообсуждала коллег. А также заявила, что родина ее «предала».

Запись артистки прокомментировала Олеся Бословяк, она оставила краткое послание со смайлом в виде белого голубя.

«R.I.P.», – написала она.

Как отмечает Telegram-канал «Антиглянец», Олеся когда-то была приятельницей Пугачевой.

