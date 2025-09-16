«Очень сложная ситуация»: как интервью Пугачевой повлияло на карьеру Орбакайте
© Starface.ru
Продюсер Сергей Дворцов в беседе с сайтом «Страсти» рассказал, как новое интервью Аллы Пугачевой повлияет на карьеру ее дочери Кристины Орбакайте. Он заявил, что исполнительница хита «Перелетная птица» находится в «очень сложной ситуации».
По словам Сергея, Орбакайте столкнулась с запретами из-за мужа матери Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ).
«Концертов мало, гонораров мало. Если она где-то выступает, то только для своих, кто ее хочет видеть. Что будет в будущем? Уйдет в забвение. 100% это случится в ближайший год», – уверен Дворцов.
Продюсер считает, что интервью Пугачевой не пройдет мимо репутации Орбакайте. Оно отразится на карьере певицы.
«В этом интервью Алла Борисовна слишком откровенно выразилась о наших коллегах, об артистах и о врагах. Тем самым она вновь показала свое истинное лицо. В России ее не ждут», – заявил Сергей.
Он напомнил, что гонорары Пугачевой - в районе 20-30 млн рублей, а Кристина на сегодняшний день получает только 6-8 млн.
Ранее мы писали о том, сколько покровитель Лолиты мог заплатить за ее возвращение на сцену.