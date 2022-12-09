Пытается вернуть: изменщик Молочников поздравил с днем рождения экс-супругу Варнаву

В социальных сетях Александр Молочников выложил новый пост, в котором обратился к бывшей жене Екатерине Варнаве и поздравил ее с днем рождения. Он опубликовал несколько совместных фотографий с актрисой и написал приятные слова.

Летом этого года стало известно, что одна из самых ярких и красивых пар отечественного шоу-бизнеса распалась. Молочников и Варнава встречались два года и в какой-то момент решили узаконить отношения, что и стало для них роковой ошибкой. Это был один из самых коротких браков, так как продлился всего месяц.

О причине расставания бывшие супруги поклонникам не рассказали. Александр в одном из интервью признавался, что они с Екатериной хотели построить семью, родить детей и переехать в США, но в какой-то момент все стало слишком сложно, и они зашли в тупик.

В прочем, есть еще одна версия, которую Молочников с Варнавой не комментируют. Инсайдеры, приближенные к артистам, рассказали, что у Александра был роман с одной из актрис в Театре на Бронной. Сообщалось, что он состоял с ней в интимной связи больше полугода, и об этом знали все, но молчали. Но однажды Екатерина не выдержала и потребовала развода с изменщиком.

Сам актер утверждает, что они с бывшей супругой находятся в прекрасных отношениях даже после расставания, и она навсегда останется для него близким человеком. Но Варнава дружбу с Молочниковым никак не комментирует. И не понятно, говорит правду Александр или же просто пытается поддерживать легенду о том, что они расстались по обоюдному согласию на доброй ноте.

Впрочем, актер продолжает публично показывать свое хорошее отношение к бывшей жене. Сегодня он даже поздравил ее с днем рождения. Правда, Екатерина пока никак не отреагировала на теплые слова Молочника в свой адрес. «С днем рождения. Талантливая, красивая и нечеловечески добрая. Пусть все будет хорошо!» - написал артист в блоге.

Напомним, что в октябре этого года появились слухи о новой возлюбленной Молочникова. Он гулял с ней по Центральному парку в Нью-Йорке. Поклонники узнали в девушке 43-летнего продюсера Софью Капкову. Однако пара никак не прокомментировала свои отношения, и никаких подтверждений их романа пока нет.