Пытаются за счет ее имени сделать промоушен: Губин высказался об артистах, критикующих Пугачеву

Певица Алла Пугачева вот уже долгое время проживает за границей. Многие артисты, которые не последователи примеру Примадонны, активно критикуют ее. Они обвиняют королеву отечественной эстрады в крахе своей карьеры. Но также находятся и те, кто поддерживает известную российскую исполнительницу. Например, Андрей Губин в интервью Woman.ru встал на сторону Пугачевой.

Наталья Гулькина, Маша Распутина, Валентина Легкоступова, Лика Стар и многие другие артисты в один голос утверждают, что их кандидатуру могли внести в «черный список» по указанию Примадонны. Кроме того, звезда якобы мешала некоторым из них пробиться на сцену.

Губин, в свою очередь, уверен, что те, кто обвиняют Аллу в подобном, «сами не сильно талантливые». Певец предположил, что в репертуаре этих артистов не было достойных композиций, или же не было хорошего продюсирования. А сейчас они пытаются за счет критики Примадонны сделать промоушен, считает певец.

Ранее Губин рассказал, что Пугачева не только на сцене переживала сильные эмоции, но и в жизни. Причиной тому послужили несложившиеся отношения с мужчинами.