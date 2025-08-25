«Пытаются втянуть в попсу»: Сергей Соседов резко высказался об идее изучать песни SHAMAN в школах

С 1 сентября российские школьники начнут изучать патриотическое творчество современных артистов, в том числе песни SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов). Музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал эту инициативу.

Соседов отметил, что творчество Дронова наполнено лирикой и патриотизмом, но в нашей стране есть более великие произведения, которые нельзя сравнивать с песнями Дронова, уверен он.

«Но у нас такое богатое музыкальное наследие, которое так незаслуженно забыто. Как можно сравнивать современную попсу, пусть даже с патриотической направленностью, с великими произведениями прошлого?», — приводит слова музыкального критика «Общественная служба новостей».

Сергей привел в пример «Песню о Родине», композицию «Пусть всегда будет солнце», русские романсы. Музыкальный критик не понимает, почему в нашей стране постоянно «пытаются втянуть в попсу».

Он отметил, что положительно относится к композициям Ярослава, но не считает его песни образцом для школьников. Соседов уверен: выборка на уроках пения не должна ограничиваться одним исполнителем.

Ранее исполнительница хита «Матушка Земля» Татьяна Куртукова выразила недовольство из-за того, что ее песни не включили в школьную программу.