«Пытаются усидеть на двух стульях»: братьев Меладзе просят высказаться на тему СВО

Валерий Меладзе скучает по России и планирует вернуться в страну уже в следующем году. Эти новости вызвали большой резонанс. Представители общественного движения «Ветераны России» попросили артиста и его брата Константина обозначить свою политическую позицию.

Представители организации отправили письма Валерию и Константину Меладзе с просьбой определиться, с Россией они или нет. Однако ответа от артистов пока не поступило.

«Константин якобы продает особняк в Гурзуфе, мы его просили предоставить его для реабилитации наших бойцов, Валерию предлагали участвовать в гуманитарных миссиях. Пытаются усидеть на двух стульях», — приводит слова лидера движения Ильдара Резяпова NEWS.ru.

Резяпов пояснил, что, если братья Меладзе определятся с политической позицией, их пригласят для участия в гуманитарных миссиях. Он считает, что артистам давно пора показать «свое истинное лицо», определиться, на чьей они стороне — России или Запада.

В следующем году Валерию Меладзе исполняется 60 лет. В связи с этим он планирует организовать юбилейный тур — исполнитель скучает по полным залам в России.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин считает, что в России никто не захочет работать с артистом.