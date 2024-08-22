«Сбитый летчик»: Виталий Бородин высказался о возвращении Меладзе в Россию

Появилась информация, что в 2025 году Валерий Меладзе может вернуться в Россию с юбилейным туром. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин считает, что никто не захочет работать с артистом.

Бородин пояснил, что Меладзе может приехать в Россию, работать и продолжать петь, но вряд ли с артистом кто-то захочет сотрудничать после его высказываний.

По словам главы ФПБК, поддержка украинцев сделала исполнителя «нерукопожатным». Для сотрудничества с Меладзе нужен административный ресурс, который откроет ему все двери в шоу-бизнесе, считает он.

«Но пока Меладзе — сбитый лётчик, его можно приравнять к Светлане Лободе, которую в России забыли, такой же неинтересный никто», — написал Бородин в своем Telegram-канале.

Сейчас артист в основном проживает с семьей в Испании. В июне он приезжал в Москву по частным делам и пообещал родственникам вскоре вернуться насовсем. Исполнитель хита «Иностранец» устал выступать за границей и скучает по полным залам в России.

Напомним, в СМИ появилась информация, что артист может прощупывает почву для возвращения в Россию. В следующем году певцу исполняется 60 лет, и он собирается устроить юбилейный тур.