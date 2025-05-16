«Пытаются стереть нас»: Суханкина ответила на слухи о съемках фильма про группу «Мираж»

Певица Маргарита Суханкина прокомментировала слухи о планах снять фильм про группу «Мираж». Она отметила, что создателям картины придется обратиться к ней в случае использования песен – иначе исполнительница может подать в суд.

Суханкина сообщила, что к ее продюсеру последние «пару лет» обращались с предложениями снять фильм. У певицы есть готовый сценарий. Она отметила, что вопрос экранизации «уперся в финансирование».

Артистка отметила: вокруг группы слишком много желающих переписать историю под себя. Суханкина напомнила, что есть факты и их не изменить.

Журналисты Kp.ru рассказали певице, что, по слухам, производством картины занимается компания «Наше кино». Певица на это заявила, что ей было бы интересно поучаствовать в проекте, «но дальше разговоров дело не заходило».

При этом в случае использования песен Суханкиной создателям фильма потребуется обратиться к ней. Ранее певица подала в суд из-за использования ее треков в сериалах «Слово пацана» и «Комбинация».

«Надеюсь, создатели будущего фильма о «Мираже» учтут этот опыт и оформят все права правильно. Если нет — буду обращаться в суд уже к ним», - заговорила артистка.

Суханкина отмечает, что, по слухам, треки «Миража» хотят убрать и перезаписать. В этом случае проблем с правами не возникнет.

«Боюсь, что продюсеры «Миража» и правообладатели попытаются стереть нас обеих с Наталией из истории — им это выгодно», - заключила певица.

Ранее продюсер Андрей Литягин заявил, что Суханкина задолжала ему 30-35 млн.