«Она задолжала мне миллионов 30-35»: создатель группы «Мираж» Литягин рассказал о судах с Суханкиной

Продюсер Андрей Литягин рассказал, что певица Маргарита Суханкина должна ему отчислять гонорар за выступления. По оценкам композитора, артистка задолжала 30-35 млн рублей. Подробности узнал сайт «Страсти».

После прекращения работы с Литягиным Суханкина, по словам продюсера, должна была перестать исполнять его песни. В противном случае она обязана заключить контракт и выплачивать деньги.

«Если же она хочет петь мои песни, она обязана заключить со мной контракт. Ее менеджмент сначала его заключил, а потом кинул меня. Песни «работают», а деньги не платят. И наши пути не разошлись бы, если бы мы договорились на цивилизованных условиях, и Рита стала бы отчислять гонорары за свои выступления. А сейчас она задолжала мне, по самым скромным подсчетам, миллионов 30-35 и пока она их не компенсирует, наши пути не сойдутся.

20 лет назад я предполагал, что так все кончится, и был против какого-либо сотрудничества с Суханкиной, но меня, грубо говоря, подставили. Уговорили Суханкину вернуться в шоу-бизнес из оперы на свою голову…», - поделился Литягин.

Продюсер продолжает судиться с певицей – разборки прекратятся, как только композитор получит заявленные средства.

«Конец наступит, когда она (или ее продюсер) заплатит причитающиеся мне деньги. Дарить кому-то деньги я не собираюсь. Нужно уважать композитора, его труд и авторскую долю, по закону ему полагающуюся», - высказался он.

О работе Литягина сейчас, отношении к уехавшим артистам, а также молодым исполнителям – певцу SHAMAN, Татьяне Куртуковой и другим – читайте в нашем интервью.