Пытаются очернить после «голой» вечеринки: адвокат прокомментировал ситуацию с покалеченным Киркоровым охранником

Адвокат Александр Добровинский заявил, что певец Филипп Киркоров уладил конфликт с охранником «Крокус сити холла» еще в сентябре, то есть сразу же после инцидента. По мнению правозащитника, об этой ситуации вновь заговорили, чтобы очернить имя артиста после участия в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, момент с нанесением мужчине легких телесных повреждений действительно был. После концерта к Филиппу даже пришел следователь, так как пострадавший обратился в полицию, но все удалось уладить довольно быстро – стороны пришли к взаимопониманию.

Добровинский подчеркнул, что сейчас за тот случай Киркорову ничего не грозит. А огласке ситуацию придали, так как недавно артист пришел на скандальное мероприятие Насти Ивлеевой в московский клуб «Мутабор». При этом Филипп уже успел оправдаться за это. Он сообщил, что соблюдал дресс-код, указанный в приглашении, однако, когда он появился на вечере, то понял, что находиться там не хочет.

Ранее Филипп Киркоров отказался играть нечисть в шоу Навки из-за проклятия.