«Батюшка запретил мне»: Киркоров рассказал о проклятой роли

Певец Филипп Киркоров заявил, что отказался играть нечисть в ледовом шоу Татьяны Навки из-за проклятия. Фигуристка хотела, чтобы артист озвучил Черта в новогоднем спектакле «Вечера на хуторе», который она представила в арене «Мегаспорт». Филипп сначала согласился, а потом вынужден был отказать. Об этом он сообщил в беседе с Kp.ru.

По словам артиста, в какой-то момент он вспомнил о негативном воздействии, связанном с предыдущим исполнением этого персонажа.

«Я просто вспомнил о проклятии этой роли. Тысячу раз пожалел о том, что сыграл черта в давнем музыкальном фильме «Вечера на хуторе близ Диканьки», – поделился знаменитость.

Киркоров напомнил, что именно после исполнения этой роли на него посыпались проблемы. Тогда случилась история с журналисткой в «розовой кофточке» и многое другое.

«Я пошел в храм, и батюшка запретил мне играть чертей», — добавил артист.

Отметив, что с тех пор он не изображает нечисть, Киркоров рассказал, что роль черта на шоу Навки была предложена Григорию Лепсу, а сам он озвучил графа Потемкина.

Певец также вспомнил период проблем в отношениях с Аллой Пугачевой, который начался после участия в фильме 2001 года по мотивам произведения Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством». Официально пара развелась в 2005 году.

Ранее мы писали о том, что Киркорову пришлось оправдываться перед Песковым за участие в вечеринке Ивлеевой.