«Пытаются очернить хороших людей»: экс-директор «Золотого кольца» высказался о семье Кадышевой

Бывший директор «Золотого кольца» Дмитрий Фомин на фоне скандала вокруг семьи певицы Надежды Кадышевой решил встать на сторону артистки и ее родственников. Он отметил, что исполнительница и ее муж – пример крепкого брака. Об этом сообщает «Абзац».

По мнению Кадышевой, сейчас происходит очернение семьи вокалистки. Однако никакие слухи не соответствуют действительно. Он подчеркнул, что злопыхатели специально пытаются испортить репутацию Надежды ради внимания в СМИ.

«Такую семью, как у Надежды Никитичны, надо еще поискать. Они пример для всех. Те, кто называет ее марионеткой своей семьи, говорят полный бред и пытаются очернить хороших людей. <…> Надежда и Александр долгие годы вместе, верны друг другу. Сегодня подобных браков очень мало. Семья действительно благополучная», - заявил Фомин.

Высказался экс-директор «Золотого кольца» и о муже Кадышевой Александре Костюке. Он назвал его добрейшим человеком и отметил – таких людей в шоу-бизнесе очень мало.

К слову, Надежда Кадышева предпочитает не комментировать слухи о своей семье. Она, как и прежде, продолжает выступать с концертами. Причем вместе с ней выходит на сцену сын, которого бывшие девушки массово обвиняют в мошенничестве.

Ранее водитель Надежды Кадышевой признался, что ее сын дважды лежал в психбольнице.