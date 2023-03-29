«Пытаюсь не верить»: Ирина Слуцкая объяснила, почему срезала с пальца два обручальных кольца

Фигуристка Ирина Слуцкая показала в соцсетях фото со срезанными с пальца обручальными кольцами. Спортсменка объяснила, что произошло.

Кольца срезали в травмпункте – оказалось, что у Слуцкой сломан палец. Неприятный инцидент произошел с ней на тренировке по вейкборду.

Слуцкая «влетела в бортик», а после поехала на встречу и сидела там, не подозревая о переломе.

«И уже после встречи поехала в травмпункт, где мне срезали два обручальных кольца. Пытаюсь не верить в суеверия», - заявила спортсменка. Ее слова приводит Газета.Ru.

Напомним, Слуцкая состоит во втором браке – с бизнесменом и депутатом она расписалась в 2018 году. У пары есть дочь.

В первом браке у Слуцкой родились двое детей. Супруги жили вместе 17 лет.

Ранее она вспоминала, как тяжело ее дети перенесли развод родителей.