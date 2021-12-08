Слуцкая вспомнила, как дети тяжело переживали ее развод: «Было трудное для них время»

Ирина уверена: она поступила правильно, решившись на развод, ведь дети должны видеть счастливых родителей, а не вечно ругающихся и жить в гармонии и любви.

«Я хочу, чтобы у моих детей был перед глазами пример крепкой и любящей семьи. Да, Артему и Варе было очень сложно после нашего развода с первым мужем. Каждый день мы садились с детьми и разговаривали на эту тему, проговаривали по много раз то, что у них был, есть и будет папа, что он их не бросил, что расстались мы, взрослые, но не они.

Сейчас, пройдя через путь развода, я понимаю что это было лучшее решение для нас и детей. Сейчас мы живем в атмосфере гармонии и любви», — закончила спортсменка свою речь, добавив, что дети могут в любой момент поехать к отцу и остаться у него на любое время.