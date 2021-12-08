Слуцкая вспомнила, как дети тяжело переживали ее развод: «Было трудное для них время»
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Фото: www.instagram.com/slutskayaofficial
Знаменитая фигуристка Ирина Слуцкая разоткровенничалась с подписчиками: она рассказала, как ее сын и дочь переживали развод родителей. Спортсменка призналась — она никогда не поверит, что у кого-то разводы проходят гладко. Даже при хороших отношениях между мужчиной и женщиной расставание — это всегда стресс.
«Мы развелись. Я знаю, что для многих семей очень актуален вопрос: нужно ли оставаться в браке ради ребенка? Каждый должен принять это важное решение сам…
Для меня и моих детей развод с первым мужем был очень тяжелой историей. Для ребенка развод родителей — это в любом случае большой стресс, и у каждого он будет проявляться по-разному: кто-то замкнется в себе, кто-то будет кричать и обвинять родителей и много других вариантов», — написала она в блоге.
Ирина уверена: она поступила правильно, решившись на развод, ведь дети должны видеть счастливых родителей, а не вечно ругающихся и жить в гармонии и любви.
«Я хочу, чтобы у моих детей был перед глазами пример крепкой и любящей семьи. Да, Артему и Варе было очень сложно после нашего развода с первым мужем. Каждый день мы садились с детьми и разговаривали на эту тему, проговаривали по много раз то, что у них был, есть и будет папа, что он их не бросил, что расстались мы, взрослые, но не они.
Сейчас, пройдя через путь развода, я понимаю что это было лучшее решение для нас и детей. Сейчас мы живем в атмосфере гармонии и любви», — закончила спортсменка свою речь, добавив, что дети могут в любой момент поехать к отцу и остаться у него на любое время.
Во второй раз Ирина вышла замуж в июне 2018 года. Но рассказала она об этом не сразу. Также фигуристка скрывала рождение дочери Киры. О том, что она стала многодетной матерью, Слуцкая сообщила лишь время спустя.
Фото и видео: Instagram