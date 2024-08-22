«Пытаюсь искупить свою вину»: избивавший жен Марат Башаров рассказал о покаянии

Актер Марат Башаров рассказал, что пытается исправить ошибки прошлого своими деяниями. Напомним, что ведущий «Битвы экстрасенсов» бил своих бывших жен, и сейчас он сожалеет об этом.

В интервью порталу «7Дней.ru» Башаров рассказал, что сыграл одну из главных ролей в сериале «Я не могу без тебя». Режиссер поручил ему воплотить образ героя, пытающегося решить проблемы в браке. Марат признался, что его позвали в этот проект не просто так. На самом деле у него очень похожая история с персонажем.

По словам актера, он сначала задавал себе вопрос – почему именно его позвали на исполнение этой роли. Но потом он все осознал.

«Этот человек искупает свою вину, как и я, Марат Башаров, пытаюсь искупить свою вину «прошлой жизни» своими деяниями. И эта роль, как и я в ней, скажем, некое покаяние в этом есть», - заявил Башаров.

Ранее Марат Башаров публично извинился перед женами, которых избивал. Тогда актер напомнил, что из-за домашнего насилия его до сих пор не снимают в кино.