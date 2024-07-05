Актер Марат Башаров публично извинился перед бывшими женами Архаровой и Шевырковой, которых бил

Актер Марат Башаров принес публичные извинения своим бывшим женам Екатерине Архаровой и Елизавете Шевырковой за то, что избивал их. Ведущий шоу «Битва экстрасенсов» поблагодарил женщин за то, что они смогли его простить.

Скандалы вокруг Башарова вспыхнули несколько лет назад, когда две экс-супруги обвинили его в домашнем насилии. Из-за этого, как признался артист, его начали наказывать и лишать ролей в кино. Не отняли у него только работу в мистическом проекте канала ТНТ.

«Вы же сами знаете, какой это кайф выйти к зрителю, выйти на площадку, войти в кадр, услышать команду «мотор». И когда тебя этого лишают, становится больно, потому что мы к этому привыкли, это наша работа», - поделился Марат Башаров в проекте «Злые языки».

Актер признался, что его не снимают до сих пор. В шоу он публично извинился перед бывшими женами за насилие и заверил, что встал на путь исправления.

Напомним, что сейчас Марат Башаров счастлив в отношениях с молодой актрисой Асей Борисовой.

Ранее Марат Башаров рассказал, что режиссеры домогались его невесты.