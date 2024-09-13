«Пытаюсь достучаться до себя»: Галустян признался, что много времени проводит в одиночестве

Телеведущий и комик Михаил Галустян рассказал, что много времени проводит в одиночестве. Соответствующая публикация появилась в моем микроблоге.

«Последнее время очень много нахожусь в одиночестве. Пытаюсь достучаться до себя, понять, что же хочет от меня мое я. К сожалению, спускаясь по лестнице вниз, в глубины своей души, приходится очень долго идти в темноте и страхе. Местами там, конечно, не убрано, но в некоторых комнатках есть очень интересные воспоминания и решения. Пора наводить порядок в душе, и все будет хорошо», — поделился юморист.

Шоумен также рассказывал, что в последние годы часто расстается с семьей из-за работы. Галустян уточнил, что он доволен своей популярностью, однако из-за этого боится пропускать важные моменты в жизни близких.

Михаил Галустян и его супруга Виктория вместе больше 20 лет. Комик признавался, что познакомился с избранницей 9 мая 2003 года на одной из вечеринок в краснодарском клубе. Виктории Штефанец тогда было 17 лет, а телеведущему 23 года. 7 июля 2007 года пара узаконила свои отношения, у них было две свадьбы: первую организовали в Москве, а вторую — в Армении, где торжество прошло с соблюдением всех традиций. У пары двое детей: они воспитывают 14-летнюю Эстеллу и 12-летнюю Элину.

Ранее телеведущая Дана Борисова пожаловалась на проблемы из-за биполярного расстройства.