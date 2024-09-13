Дана Борисова высказалась о сложностях на съемках из-за биполярного расстройства

Известная телеведущая Дана Борисова высказалась о сложностях, с которыми ей пришлось столкнуться ради участия в шоу «Звезды в джунглях». Об этом сообщает «ФедералПресс».

«Теряла багаж, опаздывала на рейс, два дня жила в аэропорту в Стамбуле. У меня всё запуталось, перепуталось, но всё равно вспоминаю это как необычайное приключение, которое изменило мою жизнь», — поделилась знаменитость.

Артистка уточнила, что перед съемками в шоу она была вынуждена проработать с психологом свои фобии насекомых и животных. Борисова добавила, что ей было трудно адаптироваться среди других участников проекта из-за своего биполярного расстройства и особого чувства юмора.

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