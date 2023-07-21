Пытаясь загладить вину за измену, мужчина певицы МакSим стал помогать ей финансово

Бизнесмен и бывший гражданский муж певицы МакSим Антон Петров оказался другом исполнителя Григория Лепса. Его заметили на банкете по случаю 61-летия музыканта.

Как пишет сайт kp.ru, он не первый год дружит с Лепсом. Артист даже был свидетелем романа МакSим и Петрова.

Их отношения так и не закончились браком. У артистки есть дочь от бизнесмена. Роман с ним закончился, когда Петров изменил певице с женщиной, которая потом стала его законной женой. МакSим узнала об измене, будучи беременной.

После родов она стала пить, чтобы заглушить боль. Друзья певицы утверждают, что МакSим «пила до «белой горячки».

Петров же, чтобы загладить вину за измену, стал помогать финансово: оплатил палату, когда артистка болела коронавирусом, купил автомобиль и квартиру в элитном ЖК. Сейчас, пока она находится в клинике на реабилитации, Петров тоже обеспечивает семью певицы.

Ранее шоумен Стас Барецкий предложил положить артистку в гроб и закопать на 30 минут, чтобы избавить ее от алкогольной зависимости.