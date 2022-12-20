Пытавшуюся проникнуть в Россию Наргиз «завернули» на паспортном контроле

Совсем недавно стало известно о депортации Наргиз Закировой из России. Певица дала откровенное интервью, в котором впервые прокомментировала ситуацию.

Артистка вспомнила, как она хотела вернуться из Ташкента в Москву, но не смогла пройти паспортный контроль. По словам Наргиз, сотрудники аэропорта со слезами на глазах извинялись и объясняли, почему не могут ее пропустить. «Они сказали: "Мы очень извиняемся, вам въезд запрещен на 50 лет"», — рассказала певица.

Как выяснилось, на этом общение Закировой с ними не закончилось: за откровенным диалогом последовала трогательная фотосессия.

Тем не менее не все поверили в искренность слов артистки. Многие пользователи Сети подумали, что Наргиз намеренно хочет вызвать жалость у жителей страны, которую она в последнее время критиковала.

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