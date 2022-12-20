«Известно, кто живет»: вскрылась очередная тайна о замке-призраке Пугачевой

Совсем недавно в Сети поднялась паника вокруг недвижимости Аллы Борисовны в деревне Грязь. Дело в то, что поклонники заметили, как по ночам в замке включается свет в спальнях Примадонны. Учитывая, что сама певица вместе с семьей находится в Израиле и, по официальным данным, особняк сейчас пустует, публика подумала на призрака, поселившегося во владениях Пугачевой. Политик Роман Худяков взялся разъяснить ситуацию.

Мужчина заявил: он знает, кто на данный момент проживает в известном замке. Речь идет про водителя артистки, с которым у Аллы Борисовны очень доверительные отношения. По словам Романа, мужчина усыновил сына племянника Примадонны отечественной эстрады. Он входит в число близких людей исполнительницы хита «Метель», поэтому певица попросила водителя присмотреть за владениями. Сейчас в его обязанности входят наведение порядка в доме и сотрудничество с риелторами, которые приходят на осмотр недвижимости.

Кажется, никакой мистики и сверхъестественных сил в поместье певицы вовсе не было.

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