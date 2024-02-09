Пытавшаяся забеременеть пять лет Подольская заговорила об ЭКО

Певица Наталья Подольская, чья борьба за материнство длилась пять лет, обсудила тему экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Она поддержала всех, кто решился на эту процедуру.

В соцсетях звезда ответила на вопрос одной из подписчиц, которая столкнулась с проблемой беременности после 40 лет.

«Хочу поддержать вас. Я считаю, что люди не без Бога придумали альтернативные способы забеременеть. Это мое абсолютное убеждение. А дальше — только с врачами решать это», — высказалась Наталья.

Напомним, что Подольская состоит в браке с певцом Владимиром Пресняковым, с которым познакомилась в 2005 году на проекте «Большие гонки». Пять лет спустя они поженились. Певица родила своего первого сына, Артемия, 5 июня 2015 года. В интервью она рассказывала, что долго боролась с невозможностью зачатия, посещая храмы и молившись о ребенке. Позднее, 22 октября 2020 года, у супругов родился второй сын, Иван.

Наталья Подольская также делится, что регулярно причащает своих детей. Она дала обет Богу и старается соблюдать свое слово.

Сестра певицы Жанны Фриске, рассказывала своим подписчикам о своем долгом пути к материнству. Наталья пережила три замершие беременности и неудачное ЭКО, что стало одной из причин развода с мужем. Генетическая несовместимость была препятствием для беременности. Впоследствии, она обратилась за помощью в другую клинику, где процедура ЭКО оказалась успешной. Наталья стала матерью 8 апреля 2022 года, когда родила дочь Луну.

Ранее мы писали о том, что телеведущая Ольга Орлова заявила о проблемах со здоровьем. Она уже полгода мучается от болей в руках.