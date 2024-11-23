Пытался выкрасть местный бизнесмен: лидер «Миража» рассказал о поездке коллектива в Грузию

Лидер Алексей Горбашов рассказал, как солистку «Миража» Екатерину Болдышеву в Грузии пытался выкрасть местный бизнесмен. Он поделился историей с News.ru.

По словам Горбашова, он гастролировал вместе с коллективом в 90-х по Грузии. После одного из концертов их пригласил к себе местный бизнесмен.

Во время танца с Болдышевой предприниматель шепнул ей на ухо, что собирается похитить ее ночью. Певица восприняла это как шутку, но тот сдержал слово.

«Конечно, она восприняла это как шутку. Но в эту ночь бизнесмен приехал к гостевому дому, в котором мы ночевали, с кучей вооруженных головорезов, они окружили дом», — рассказал лидер «Миража».

В итоге кровопролития удалось избежать. Стороны нашли общий язык, и бизнесмен подарил артистам козленка в знак примирения.

Ранее лидер группы «Мираж» Горбашов заявил, что в фильме о «Руки Вверх!» переврали факты о продюсере. По его словам, образ Маликова в картине не соответствует действительности.